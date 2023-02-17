Новое "Мюнхенское предательство": соседи Украины опасаются компромиссов с РФ, – Politico

По сравнению с Западной Европой, восточноевропейские страны более болезненно воспринимают вторжение России в Украину, и склоны воспринимать даже частичную победу РФ как собственное поражение.

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Лидеры из Центральной Европы, стран Балтии и Скандинавии опасаются, что Запад может пойти на компромисс с Российской Федерацией и намерены давить на США и Западную Европу, чтобы они не ослабляли свою хватку в отношении Владимира Путина. Об этом пишет Politico.

"Мы должны признать, что поддерживать энтузиазм стран-членов ЕС будет большой проблемой", — цитирует издание премьера-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По словам журналистов, соседи Украины более болезненно восприняли полномасштабное вторжения ВС РФ в Украину по сравнению с западноевропейскими странами. В Центральной Европе склонны проводить исторические параллели с печально известным "Мюнхенским сговором", вдохновивший Адольфа Гитлера на завоевания в Европе.

"Страны, которые когда-то были придавлены русским сапогом — или были встревоженными соседями агрессивного Советского Союза — отреагировали на войну тем, что психологи называют реакцией на выживание", — отмечают авторы публикации.

Власти этих государств не приемлют даже частичную победу России, воспринимая ее как собственное поражение. В связи с этим в Восточной Европе выступают против заморозки конфликта и переговоров, которые дадут Кремлю время на перегруппировку своей армии.

Что известно о "Мюнхенском сговоре"

В 1938 году в Мюнхене было заключено соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, согласно которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область.

В Чехии этот исторический момент известен как "мюнхенское предательство". В целом термином "западное предательство" принято обозначать действия Великобритании и Франции во время Мюнхенской конференции, за которыми последовал раздел Чехословакии, а также отказ западных стран оказать помощь Польше после вторжения Германии и СССР в 1939 году.

Напомним, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украине стремятся навязать вариант разделения страны по образцу Северной и Южной Кореи, однако украинцы никогда не пойдут на это.

Фокус также писал о том, что президент Польши Анджей Дуда посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому после победы над Россией заключить с ней мирный договор в Переяславе. По словам польского лидера, россияне "приползут сюда на коленях подписывать мир".

Еще ми писали о том, что в администрации президента США Джо Байдена заявили, что справедливые условия мира и окончания российско-украинской войны должны включать в себя полный суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам спикера американского президента, это является одной из целей США на 2023 год.