Полный суверенитет Украины: у Байдена назвали правила справедливого мира с РФ

В администрации президента США уверены, что Россия удвоила ставки в войне путем аннексии украинских территорий. Такой подход в принципе не предполагает дипломатию.

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Cправедливые условия мира и окончания войны с Россией должны включать в себя полный суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщила на брифинге 4 января спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Американский президент Джо Байден, по ее словам, поддерживает справедливый мир, основанный на принципах ООН и это является одной из целей США на 2023 год.

"Мы повторяем снова и снова: ничего об Украине без Украины. Вот так мы видим этот подход, и это – консенсус всей администрации Байдена", — заявила Жан-Пьер.

В Штатах с трудом воспринимают слова Москвы о стремлении к серьезной дипломатии. Россия каждый раз все больше поднимает ставки в войне с Украиной, заметила она.

"Они удваивают ставку, аннексируя территории и настаивая на их сохранении (в составе РФ). Это в принципе не может быть основой для настоящей дипломатии", — подчеркнула спикер администрации.

США будут предоставлять Украине военную помощь, чтобы дать ей козыри за столом переговоров. Война России в Украине — это серьезное нарушение международного права, а также угроза глобальному миру и безопасности, добавила Карин Жан-Пьер.

"Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не отразит эту агрессию", — заключила спикер.

Напомним, что бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе 2 января заявил об ожидании прекращения огня в войне РФ с Украиной в конце текущего года. Кремль, по его рассуждениям, осознает бессмысленность боев из-за невозможности захвата новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира с РФ на саммите G20 15 ноября прошлого года. В ней есть 10 условий, в том числе вывод войск из Украины и отказ Кремля от угроз ядерным оружием.

Согласно результатам соцопроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который проводился с 13 по 21 декабря 2022 года, большинство украинцев (93%) верят в победу над Россией. Лишь 3% сомневаются в этом.