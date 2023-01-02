Крым – через 50 лет: бывший генерал НАТО заявил о перемирии Украины с Россией в конце года

Москва вскоре поймет бессмысленность боев из-за невозможности захвата новых территорий. От Владимира Зеленского, как сказал бывший военный Бундесвера Ганс-Лотар Домрезе, могут ожидать компромиссного решения — отказа от быстрого возврата временно оккупированных районов.

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Бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе ожидает прекращения огня в полномасштабной войне России против Украины в конце 2023 года. Об этом он сказал 2 января в интервью газетам группы Funke, пишет "Немецкая волна".

Армия Украины и России, по его оценкам, в ближайшие месяцы могут пойти в наступление для достижения военных целей.

В начале лета стоит ожидать прекращения огня — Москва поймет бессмысленность дальнейших боев из-за невозможности захвата новых территорий в Украине, заявил Домрезе.

Наиболее реальный срок понимания патовой ситуации, по мнению военного, наступит в период с февраля по май.

"Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны", — подчеркнул генерал НАТО.

Компромиссным вариантом, по мнению Домрезе, может стать отказ президента Украины Владимира Зеленского от немедленного возвращения Крыма и других временно оккупированных Россией территорий под контроль Киева.

Переходный период на 50 лет для оккупированных Россией территорий

По оценке генерала, стороны могут договориться о переходном периоде на 50 лет. В этой связи он сравнил ситуацию с возвращением Гонконга в состав Китая по формально подписанному договору между Великобританией и Китаем.

"Переговоры могут занять много времени. Тут нужен посредник, возможно, Генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Реджеп Эрдоган или премьер-министр Индии Нарендра Моди", — добавил военный.

О возможном начале переговоров по окончанию боевых действий к лету говорит и эксперт Немецкого общества внешней политики по России и вопросам безопасности Андраш Рач. По его словам, к концу года весьма вероятно достижение соглашения о прекращении огня.

Вероятность данного варианта он доказал тем, что в 2024 году в России пройдут президентские выборы. Кремль не сможет вести интенсивную войну накануне этого события.

Представитель партии "Христианско-демократический союз Германии" Дэвид Макаллистер в общении с Berliner Zeitung подчеркнул, что Кремль не может и не должен навязывать Украине продиктованный мир.

"Украинское правительство единолично решает, когда будут созданы условия для переговоров о прекращении огня", — заявил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря в разговоре с президентом США Джо Байденом призывал созвать глобальный саммит мира.

Зеленский озвучивал формулу мира для прекращения войны в Украине на саммите "Большой двадцатки" 15 ноября. Данная формула содержит 10 условий, в том числе заставить Кремль отказаться от угроз ядерным оружием.