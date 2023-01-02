Крим – через 50 років: колишній генерал НАТО заявив про перемир'я України з Росією наприкінці року

Москва незабаром зрозуміє безглуздість боїв через неможливість захоплення нових територій. Від Володимира Зеленського, як сказав колишній військовий Бундесвер Ганс-Лотар Домрезе, можуть очікувати компромісного рішення — відмови від швидкого повернення тимчасово окупованих районів.

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Колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе очікує на припинення вогню в повномасштабній війні Росії проти України наприкінці 2023 року. Про це він сказав 2 січня в інтерв'ю газетам групи Funke, пише "Німецька хвиля".

Армія України та Росії, за його оцінками, найближчими місяцями можуть піти у наступ для досягнення військових цілей.

На початку літа варто очікувати на припинення вогню — Москва зрозуміє безглуздість подальших боїв через неможливість захоплення нових територій в Україні, заявив Домрезе.

Найбільш реальний термін розуміння патової ситуації, на думку військового, настане в період із лютого до травня.

"Залишиться лише можливість укладання угоди, яка влаштує обидві сторони", — наголосив генерал НАТО.

Компромісним варіантом, на думку Домрезе, може бути відмова президента України Володимира Зеленського від негайного повернення Криму та інших тимчасово окупованих Росією територій під контроль Києва.

Перехідний період на 50 років для окупованих Росією територій

За оцінкою генерала, сторони можуть домовитися про перехідний період на 50 років. У зв'язку з цим він порівняв ситуацію з поверненням Гонконгу до складу Китаю за формально підписаним договором між Великобританією та Китаєм.

"Переговори можуть забрати багато часу. Тут потрібен посередник, можливо, Генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Туреччини Реджеп Ердоган чи прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді", — додав військовий.

Про можливий початок переговорів щодо закінчення бойових дій до літа говорить і експерт Німецького товариства зовнішньої політики щодо Росії та питань безпеки Андраш Рач. За його словами, до кінця року можливе досягнення угоди про припинення вогню.

Імовірність цього варіанта він довів тим, що у 2024 році в Росії відбудуться президентські вибори. Кремль не зможе вести інтенсивну війну напередодні цієї події.

Представник партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини" Девід Макаллістер у спілкуванні з Berliner Zeitung наголосив, що Кремль не може і не повинен нав'язувати Україні продиктований мир.

"Український уряд одноосібно вирішує, коли буде створено умови для переговорів про припинення вогню", — заявив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 12 грудня у розмові з президентом США Джо Байденом закликав скликати глобальний саміт світу.

Зеленський озвучував формулу світу для припинення війни в Україні на саміті "Великої двадцятки" 15 листопада. Ця формула містить 10 умов, у тому числі змусити Кремль відмовитись від загроз ядерною зброєю.