Повний суверенітет України: у Байдена назвали правила справедливого миру з РФ

В адміністрації президента США впевнені, що Росія подвоїла ставки у війні шляхом анексії українських територій. Такий підхід у принципі не передбачає дипломатію.

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Справедливі умови миру та закінчення війни з Росією повинні включати повний суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомила на брифінгу 4 січня речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр.

Американський президент Джо Байден, за її словами, підтримує справедливий мир, що ґрунтується на принципах ООН, і це є однією з цілей США на 2023 рік.

"Ми повторюємо знову і знову: нічого про Україну без України. Ось так ми бачимо цей підхід, і це — консенсус усієї адміністрації Байдена", — заявила Жан-П'єр.

У Штатах важко сприймають слова Москви про прагнення серйозної дипломатії. Росія щоразу більше підіймає ставки у війні з Україною, зауважила вона.

"Вони подвоюють ставку, анексуючи території та наполягаючи на їх збереженні (у складі РФ). Це в принципі не може бути основою для справжньої дипломатії", — наголосила речниця адміністрації.

США надаватимуть Україні військову допомогу, щоб надати їй козирі за столом переговорів. Війна Росії в Україні — це серйозне порушення міжнародного права, а також загроза глобальному миру та безпеці, додала Карін Жан-П'єр.

"Сполучені Штати підтримуватимуть Україну доти, доки вона не відіб'є цю агресію", — сказала спікер.

Нагадаємо, що колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе 2 січня заявив про очікування припинення вогню у війні РФ з Україною наприкінці цього року. Кремль, на його міркування, усвідомлює безглуздість боїв через неможливість захоплення нових територій.

Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру із РФ на саміті G20 15 листопада минулого року. У ній є 10 умов, зокрема виведення військ з України та відмова Кремля від загроз ядерною зброєю.

Згідно з результатами соцопитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, яке проводилося з 13 по 21 грудня 2022 року, більшість українців (93%) вірять у перемогу над Росією. Лише 3% сумніваються у цьому.