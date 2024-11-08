Оплата за парковку за самолет "Аэрофлота" начала набегать 27 февраля 2022 года через 3 дня после масштабного российского вторжения в Украину. За сутки она составляла от 340 до 560 евро.

Россия наконец оплатила штраф и смогла забрать самолет, который в течение 2 лет стоял на стоянке в аэропорту Мюнхена. Для этого она заплатила 460 тысяч 460 тысяч евро за парковку. Об этом пишет немецкое издание BILD.

"Этот случай, вероятно, стал одним из самых дорогих примеров "парковочного штрафа" в истории", — пишет BILD.

Отмечается, что оплата за парковку за самолет "Аэрофлота" начала набегать 27 февраля 2022 года через 3 дня после масштабного российского вторжения в Украину. Самолет из Санкт-Петербурга приземлился в Мюнхене, но улететь в РФ не смог, поскольку Германия закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Из-за этого борт остался на земле 834 дня.

За сутки парковка самолета обходилась РФ в размере от 340 до 560 евро. Лайнер компании "Аэрофлот", рассчитанный на 158 пассажиров, стоял на специальной площадке рядом с терминалом 2.

Самолет покинул Мюнхен после тщательной технической проверки и получения сертификата летной годности. Общая сумма за парковку составила 460 тысяч евро, но владельцы надеются быстро вернуть эти средства, поскольку месячная аренда такого самолета составляет около 240 тысяч евро.

Напомним, что модель plus-size начала летать только частными самолетами из-за больших ягодиц. Объем бедер Грейси Бон составляет 140 см, что значительно превышает размеры стандартного сиденья в самолетах.