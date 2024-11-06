Модель plus-size начала летать только частными самолетами из-за больших ягодиц (видео)

Объем бедер Грейси Бон составляет 140 см, что значительно превышает размеры стандартного сидения в самолетах. Из-за этого она была вынуждена покупать сразу два или даже три места, что доставляло ей существенные неудобства.

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27-летняя Грейси Бон, модель plus-size из Панамы, которая прославилась благодаря своим огромным бедрам и ягодицам, заявила, что может летать только на частных самолетах, так как коммерческие авиакомпании не смогли вместить ее 140-сантиметровые формы, пишет Daily Mail.

Грейси Бон, на страницу которой в Instagram подписаны свыше 9 миллионов человек, радует их горячим контентом, демонстрируя свою фигуру в купальниках и нижнем белье. Пышные формы в то же время причиняли ей неудобства.

"Каждый раз, когда я путешествовала, я покупала два или три места. Поэтому я начала кампанию, требуя места побольше, но им это не понравилось. Теперь перелет на частном самолете — мое единственное решение", — сказала девушка.

Ранее она опубликовала видео, где разгуливает на борту джета и общается с пилотами. Бон также заказала несколько блюд, прежде чем в конечном итоге уснула на шезлонге на три часа.

Единственная проблема, с которой она столкнулась, была в туалетной комнате. По ее словам, унитаз маловат для ее форм.

Грейси Бон устроила экскурсию в приватном джете

Грейс уверяет: ее большие изгибы "полностью естественны", хотя многие ее фанаты уверены, что она сделала пластическую операцию и бразильскую подтяжку ягодиц (BBL).

Если Грейс холит и лелеет свои формы, то супермодель plus size Палома Эльсессер решилась на операцию по уменьшению груди. Весь процесс она продемонстрировала в соцсетях, чем вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков.

"Я думаю, что мы живем во время, когда модификация тела и пластическая хирургия широко распространены, но все еще табуированы и все еще находятся за закрытыми дверями. И я думаю, что зачастую это документируется таким вуайеристским способом, который создает карикатуру на саму вещь. Так что я была очень рад быть частью чего-то, что было диалогом, и смотрела на внутреннюю работу чего-то чрезвычайно эмоционального, потому что это действительно сложная вещь, о которой нужно говорить и документировать", – написала подруга Паломы Зора Зихер.

Ранее Фокус писал, что Джейлинн Чейни из Ванкувера, штат Вашингтон (США), создала петицию, в которой требует от управления гражданской авиации США учитывать интересы крупных пассажиров.