"Все болит": plus-size блогерша требует бесплатных мест от авиакомпаний для полных людей

Джейлинн Чейни и ее жених часто сталкиваются с дискриминацией полных людей во время полетов. Пара отметила, что они самостоятельно покупают дополнительные места в самолете, но к ним все еще плохо относятся другие пассажиры и персонал авиакомпаний.

Related video

Джейлинн Чейни из Ванкувера, штат Вашингтон (США), создала петицию, в которой требует от управления гражданской авиации США учитывать интересы крупных пассажиров. Об этом пишет New York Post.

Американка заявила, что она и ее жених часто сталкиваются с дискриминацией во время полетов. Другие пассажиры отказываются сидеть рядом с ними и они постоянно чувствуют негативные взгляды.

"На одном из рейсов меня заставили занять только одно место с неподвижными подлокотниками. Это вызвало у меня боль и синяки", — написала она.

Женщина отметила, что когда они с женихом самостоятельно покупают дополнительные места, к ним все еще плохо относятся другие пассажиры и персонал авиакомпаний. По ее мнению, авиакомпании должны учитывать пассажиров с крупным телосложением при бронировании рейсов и она просит Федеральное управление гражданской авиации вмешаться для обеспечения соблюдения этих требований.

"Все пассажиры plus-size должны быть обеспечены дополнительным бесплатным местом, даже двумя или тремя местами в зависимости от их размера, чтобы удовлетворить их потребности и обеспечить им комфорт во время полета", — написала инфлюенсер.

Чейни выступает за то, чтобы пассажирам большого размера, которые приобретают дополнительные места самостоятельно, полностью возмещали расходы за эти места. Она считает, что процедура должна быть "простой".

Американка также предложила авиакомпаниям оказывать дополнительную помощь путешественникам большого размера в аэропорту, в том числе помощь с инвалидными колясками и "приоритетную посадку". В ее петиции также заявлен призыв к созданию более просторных туалетов для крупногабаритных пассажиров.

Американка показывает путешествия, моду и образ жизни людей большого размера Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что по состоянию на полдень 15 апреля петиция Чейни получила 4 336 подписей из ее поставленной цели в 5000.

Американка является блогершой, которая показывает путешествия, моду и образ жизни людей большого размера. У нее почты 100 тысяч подписчиков в Instagram.

Ранее Фокус писал, что в США сенатор защищает браки детей со взрослыми. Республиканец Майк Мун высказал свое мнение в ходе дебатов по своему новому законопроекту и заявил, что лично знает детей, которые обручились в возрасте 12 лет. Политик утверждает, что их брак процветает.

Также сообщалось, что учительница организовала в своем классе секретный бойцовский клуб. В США ученики средней школы сообщили следователям, что они участвовали в запланированных драках внутри школы, и заявили, что их вновь приглашали на дополнительные поединки, чтобы они могли взять реванш.