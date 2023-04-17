"Все болить": plus-size блогерка вимагає безплатних місць від авіакомпаній для повних людей

Джейлінн Чейні та її наречений часто стикаються з дискримінацією повних людей під час польотів. Пара зазначила, що вони самостійно купують додаткові місця в літаку, але до них усе ще погано ставляться інші пасажири та персонал авіакомпаній.

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Джейлінн Чейні з Ванкувера, Вашингтон (США), створила петицію, де вимагає від управління цивільної авіації США враховувати інтереси великих пасажирів. Про це пише New York Post.

Американка заявила, що вона та її наречений часто стикаються з дискримінацією під час польотів. Інші пасажири відмовляються сидіти поруч із ними, і вони постійно відчувають негативні погляди.

"На одному з рейсів мене змусили зайняти лише одне місце з нерухомими підлокітниками. Це викликало в мене біль і синці", — написала вона.

Жінка зазначила, що коли вони з нареченим самостійно купують додаткові місця, до них ще погано ставляться інші пасажири та персонал авіакомпаній. На її думку, авіакомпанії повинні враховувати пасажирів із великою статурою під час бронювання рейсів, і вона просить Федеральне управління цивільної авіації втрутитися для забезпечення дотримання цих вимог.

"Всі пасажири plus-size повинні бути забезпечені додатковим безплатним місцем, навіть двома чи трьома місцями залежно від їхнього розміру, щоб задовольнити їхні потреби та забезпечити їм комфорт під час польоту", — написала інфлюенсерка.

Чейні виступає за те, щоб пасажирам великого розміру, які купують додаткові місця самостійно, повністю відшкодовували витрати. Вона вважає, що процедура має бути "простою".

Американка також запропонувала авіакомпаніям надавати додаткову допомогу мандрівникам великого розміру в аеропорту, в тому числі допомогу з інвалідними візками та "пріоритетну посадку". В її петиції також заявлено заклик до створення просторіших туалетів для великогабаритних пасажирів.

Американка показує подорожі, моду й спосіб життя людей великого розміру Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що станом на полудень 15 квітня петиція Чейні отримала 4336 підписів з її поставленої цілі в 5000.

Американка є блогеркою, яка показує подорожі, моду й спосіб життя людей великого розміру. Має майже 100 тисяч підписників у Instagram.

Раніше Фокус писав, що в США сенатор захищає шлюби дітей із дорослими. Республіканець Майк Мун висловив свою думку під час дебатів щодо свого нового законопроєкту й заявив, що особисто знає дітей, які побралися у віці 12 років. Політик стверджує, що їхній шлюб процвітає.

Також повідомлялося, що вчителька організувала у своєму класі секретний бійцівський клуб. У США учні середньої школи повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш.