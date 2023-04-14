"Одружені з 12 років": у США сенатор захищає шлюби дітей із дорослими (відео)

Республіканець Майк Мун висловив свою думку під час дебатів щодо свого нового законопроєкту й заявив, що особисто знає дітей, які побралися у віці 12 років. Політик стверджує, що їхній шлюб процвітає.

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У вівторок сенатор Майк Мун зі штату Міссурі (США) виступив на підтримку шлюбів, укладених у дитячому віці, наводячи за приклад нібито успішні шлюби знайомих людей, які одружилися у 12 років. Про це пише The Insider.

Республіканець висловив свої коментарі під час дебатів щодо свого законопроєкту, який забороняє втручання в гендерну приналежність трансгендерної молоді у штаті.

На відеозаписі можна побачити, як член палати представників від Демократичної партії Пітер Мередіт виступає проти Муна у зв'язку з попередніми коментарями про права батьків ухвалювати рішення щодо своїх дітей.

"Ви проголосували "проти" того, щоб зробити незаконним шлюб дітей віком 12 років із дорослими, якщо їхні батьки погодилися на це. Ви сказали, що насправді це має бути законом, тому що це право батьків і право дитини вирішувати, що для них краще. Бути зґвалтованим дорослим", — заявив демократ.

Відповідь Майка Муна не змусила себе довго чекати.

"Ви знаєте дітей, які одружилися у 12 років? Я знаю. І знаєте що? Вони все ще одружені", — висловився сенатор зі штату Міссурі.

Після інциденту Мун захистив свою заяву у Twitter. Він написав, що не вистачає передісторії, яка пояснює, що "12-річний підліток запліднив неповнолітню такого ж віку".

Після інциденту Мун захистив свою заяву у Twitter Фото: Скриншот/Twitter

"Зі згоди батьків вони одружилися... і одружені досі", — сказав він, додавши, що їхній шлюб процвітає.

У 2018 році законодавчий орган штату Міссурі ухвалив закон про підвищення мінімального віку шлюбу в штаті з 15 до 16 років, водночас підліткам до 18 років потрібна згода батьків. Мун проголосував проти законопроєкту, заявивши, що він знав пару, яка одружена з 12 років.

Раніше Фокус писав, що в США зникла 13-річна дівчинка знайдена за 724 км від дому. Співробітники поліції встановили, що 27-річний Джессі Томас Паттон "забрав дівчинку з Техасу" в лютому та привіз до свого дому. Він звинувачений у сексуальних домаганнях, нанесенні побоїв і викраденні.

Також повідомлялося, що вчителька організувала у своєму класі секретний бійцівський клуб. У США учні середньої школи повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш.