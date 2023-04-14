"Женаты с 12 лет": в США сенатор защищает браки детей со взрослыми (видео)

Республиканец Майк Мун высказал свое мнение в ходе дебатов по своему новому законопроекту и заявил, что лично знает детей, которые обручились в возрасте 12 лет. Политик утверждает, что их брак процветает.

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Во вторник сенатор Майк Мун из штата Миссури (США) выступил в поддержку браков, заключенных в детском возрасте, приводя в пример якобы успешные браки знакомых людей, которые поженились в 12 лет. Об этом пишет The Insider.

Республиканец высказал свои комментарии в ходе дебатов по своему законопроекту, который запрещает вмешательство в гендерную принадлежность трансгендерной молодежи в штате.

На видеозаписи можно увидеть, как член палаты представителей от Демократической партии Питер Мередит выступает против Муна в связи с его предыдущими комментариями о правах родителей принимать решения относительно своих детей.

"Вы проголосовали "против" того, чтобы сделать незаконным брак детей в возрасте 12 лет со взрослыми, если их родители согласились на это. Вы сказали, что на самом деле это должно быть законом, потому что это право родителей и право ребенка решать, что для них лучше. Быть изнасилованным взрослым", — заявил демократ.

Ответ Майка Муна не заставил себя долго ждать.

"Вы знаете детей, поженившихся в 12 лет? Я знаю. И знаете что? Они все еще женаты", — высказался сенатор из штата Миссури.

После инцидента Мун защитил свое заявление в Twitter. Он написал, что не хватает предыстории, объясняющей, что "12-летний подросток оплодотворил несовершеннолетнюю такого же возраста".

После инцидента Мун защитил свое заявление в Twitter Фото: Скриншот/Twitter

"С согласия родителей они поженились… и женаты по сей день", — сказал он, добавив, что их брак процветает.

В 2018 году законодательный орган штата Миссури принял закон о повышении минимального возраста вступления в брак в штате с 15 до 16 лет, при этом подросткам до 18 лет требуется согласие родителей. Мун проголосовал против законопроекта, заявив, что он знал пару, состоящую в браке с 12 лет.

Ранее Фокус писал, что в США пропавшая 13-летняя девочка найдена в 724 км от дома. Сотрудники полиции установили, что 27-летний Джесси Томас Паттон "забрал девочку из Техаса" в феврале и привез в свой дом. Он обвинен в сексуальных домогательствах, нанесении побоев и похищении.

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