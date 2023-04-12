Жила с незнакомым мужчиной: пропавшая 13-летняя девочка найдена в 724 км от дома (фото)

Сотрудники полиции установили, что 27-летний Джесси Томас Паттон "забрал девочку из Техаса" в феврале и привез в свой дом. Он обвинен в сексуальных домогательствах, нанесении побоев и похищении.

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13-летняя девочка из Хьюстона, штат Техас (США), пропавшая в феврале, была найдена более чем в 450 милях (724 км) от дома в Миссисипи (США) с незнакомым мужчиной. Об этом рассказывает Yahoo News.

По словам сотрудников офиса шерифа округа Перри, 27-летний мужчина, которого зовут Джесси Томас Паттон, был арестован и обвинен в сексуальных домогательствах, нанесению побоев и похищении.

Издание отмечает, что пропавшую девочку заметили 6 апреля, когда она шла по шоссе 98 напротив Центральной средней школы Перри, которая находится в Нью-Огасте, штат Миссисипи.

"Несовершеннолетняя была доставлена в больницу Форрест Дженерал для медицинского осмотра, после чего ее передали под опеку Службы защиты детей округа Перри", — сообщили в офисе шерифа.

27-летний мужчина, которого зовут Джесси Томас Паттон, был арестован и обвинен в сексуальных домогательствах Фото: FOX News

Дальнейшее расследование показало, что взрослый мужчина "забрал девочку из Техаса" в феврале и привез в свой дом в Нью-Огасте. Он был арестован 7 апреля и находится в тюрьме округа Перри с возможностью выхода под залог в 250 000 долларов.

Следователи не сообщили как познакомились Паттон и девочка. По их словам, расследование было передано полицейскому управлению Хьюстона.

Ранее Фокус писал, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.

Также сообщалось, что учительница организовала в своем классе секретный бойцовский клуб. В США ученики средней школы сообщили следователям, что они участвовали в запланированных драках внутри школы, и заявили, что их вновь приглашали на дополнительные поединки, чтобы они могли взять реванш.