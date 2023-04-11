В США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа (видео)

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что пострадавшая была объявлена пропавшей без вести. Однако помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.

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В штате Техас (США) рыбак заметил затопленный джип в озере О' Пайнс. После того как на место происшествия приехали полиция и спасатели, машину начали доставать из воды. Оказалось, что внутри была заперта женщина. Об этом сообщает Yahoo News.

Офис шерифа округа Марион сообщил, что мужчина обнаружил автомобиль возле лодочной рампы Woody's Camp в пятницу, 7 апреля. По словам шерифа, когда команда эвакуаторов начала извлекать автомобиль из воды, было обнаружено, что внутри джипа передвигается человек.

Эвакуационная служба, помощники шерифа и рыбак совместными усилиями смогли извлечь женщину из джипа. Она была благополучно спасена и доставлена в ближайшую больницу.

Издание отмечает, что офис шерифа не сообщил, как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился. В ходе расследования было установлено, что женщина была объявлена пропавшей без вести.

Ранее Фокус писал, что в США 78-летняя женщина ограбила банк и извинилась перед кассиром. Американка Бонни Гуч ранее уже дважды была осуждена за ограбление банка. Во время своего "налета" в 2020 году она вручила кассиру поздравительную открытку, на которой было написано "это ограбление".

Также сообщалось, что учительница организовала в своем классе секретный бойцовский клуб. В США ученики средней школы сообщили следователям, что они участвовали в запланированных драках внутри школы, и заявили, что их вновь приглашали на дополнительные поединки, чтобы они могли взять реванш.