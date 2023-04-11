Передала записку: 78-летняя женщина ограбила банк и извинилась перед кассиром (фото)

Американка Бонни Гуч ранее уже дважды была осуждена за ограбление банка. Во время своего "налета" в 2020 году она вручила кассиру поздравительную открытку, на которой было написано "это ограбление".

Related video

В штате Миссури (США) прокуроры обвинили 78-летнюю Бонни Гуч в ограблении банка. По их словам, она передала кассиру банка записку, в которой извинялась за то, что напугала его. Об этом рассказывает The Insider.

Прокуроры утверждают, что американка, которая уже дважды была осуждена за ограбление банка, пыталась скрыться с наличными из банка Goppert Financial в Плезант-Хилле.

5 апреля Гуч подошла к кассе банка и передала кассиру записку, в которой говорилось, что ей нужно 13 000 мелкими купюрами. В судебных документах отметается, что это была не единственная записка.

"Спасибо, извините, я не хотел вас напугать", — написала женщина.

Прокуроры также утверждают, что Гуч стучала по стойке, чтобы поторопить кассира, говоря ему, чтобы он не считал деньги и "просто отдал их ей".

Затем американка скрылась на внедорожнике Buick с регистрационным номером для людей с инвалидностью, сообщили прокуроры. Когда полиция остановила ее на стоянке, они нашли деньги, разбросанные на полу, и отметили, что в машине сильно пахло алкоголем, сообщает The Kansas City Star.

Goppert Finanicial Bank в Плезант Хилле Фото: Google Maps

"Когда офицеры впервые подошли к ней, они были в некотором замешательстве… Это маленькая пожилая леди, которая вышла из дома. Изначально мы не были уверены, что это именно тот человек", — сказал начальник полиции Плезант-Хилла Томми Райт.

Гуч была арестована и обвинена в краже или попытке кражи из финансового учреждения. У нее есть еще две судимости. Одна — за ограбление в Калифорнии в 1977 году, а другая — за ограбление банка в 2020 году, где она, как сообщается, вручила кассиру поздравительную открытку, на которой было написано "это ограбление".

Ее испытательный срок за ограбление в 2020 году закончился в ноябре 2021 года.

Ранее Фокус писал, что в Британии банда ворвалась на склад с деньгами и унесла 5 млн фунтов. Преступление было тщательно спланировано. Грабители проникли в охраняемый склад с наличкой, предназначенной для банков и пунктов выдачи денег. Они попали внутрь пристегнув себя к днищу грузовика.

Также сообщалось, что в США блогер снимал пранк с незнакомцем, который выстрелил в него. Молодой американец Таннер Кук несколько дней боролся за свою жизнь в реанимации после того, как незнакомый мужчина выстрелил ему в живот. Мальчику пришлось принимать сильные лекарства, чтобы справиться с болью.