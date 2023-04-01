Дерзкое ограбление: в Британии банда ворвалась на склад с деньгами и унесла 5 млн фунтов

Преступление было тщательно спланировано. Грабители проникли в охраняемый склад с наличкой, предназначенной для банков и пунктов выдачи денег. Они попали внутрь пристегнув себя к днищу грузовика.

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Около 5 миллионов фунтов стерлингов было похищено со склада наличности в Беркшире в Великобритании после того, как грабители в масках успешно пробрались внутрь под грузовиком. Об этом рассказывает Daily Mail.

Дерзкое ограбление произошло в среду утром на охраняемом складе, где фургоны были заполнены деньгами, предназначенными для утренней сдачи в банки и пункты выдачи наличных. Грабители попали внутрь, пристегнув себя к днищу грузовика.

Банда угрожала сотрудникам торгового комплекса Слау, Беркшир, и связала их кабельными стяжками, после чего проникла в несколько автомобилей.

В ходе побега налетчики применили угловые шлифовальные машины, чтобы проломить металлический забор на соседнем участке. Преступление было тщательно спланировано и никто не пострадал.

Налетчики применили угловые шлифовальные машины, чтобы проломить металлический забор Фото: The Mirror

Грабители скрылись на двух автомобилях и были одеты в громоздкую одежду с налобными фонариками, но неизвестно, были ли они вооружены. Полиция не предоставила такой информации.

Издание отмечает, что это самый крупный налет на денежные склады со времен ограбления Securitas на 53 миллиона фунтов стерлингов в Тонбридже, Кент, в 2006 году.

Ранее Фокус писал, что бывшая королева красоты ограбила отель. Бутылка Chateau D'Yquem 1806 года стоимостью 350 000 евро была среди вин, похищенных из отеля Atrio в Касересе на юго-западе Испании в октябре 2021 года в ходе кражи, которую провернули 28-летняя Присцилла Гевара и 49-летний Константин Димитру.

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