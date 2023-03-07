Бывшая королева красоты ограбила отель: вынесла вина на $1,7 млн (видео)

Бутылка Chateau D'Yquem 1806 года стоимостью 350 000 евро была среди вин, похищенных из отеля Atrio в Касересе на юго-западе Испании в октябре 2021 года в ходе кражи, которую провернули 28-летняя Присцилла Гевара и 49-летний Константин Димитру.

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Испанский суд в понедельник, 6 марта, посадил в тюрьму семейную пару за кражу 45 бутылок вина стоимостью более 1,6 млн евро ($1,7 млн) из ресторана отеля, которую полиция назвала "тщательно спланированной" операцией. Об этом сообщает Insider.

В результате судебного разбирательства женщина приговорена к четырем годам лишения свободы, а мужчина к четырем с половиной годам. Супружеская пара признана виновной в краже со взломом. Суд также обязал их выплатить отелю компенсацию в размере 753 454 евро.

Женщина, которая, по сообщениям испанской прессы, является бывшей королевой красоты из Мексики, зарегистрировалась в отеле по поддельному швейцарскому паспорту.

[ + – ] Скриншот видео, на котором сняты предполагаемые виновники ограбления ресторана Atrio Фото: Spanish Police/Handout via REUTERS

После ужина в ресторане гостиницы, отмеченном тремя звездами Мишлен, для пары была организована экскурсия по знаменитому винному погребу отеля Atrio, после чего они удалились в свой номер. В 2 часа ночи женщина позвонила в приемную и попросила единственного сотрудника, который работал в это время, приготовить ей салат. Администратор сначала отказал в просьбе, потому что пара и так ела дегустационное меню из 14 блюд, но в итоге согласился, потому что Присцилла продолжала настаивать.

Пока работник готовил салат, ее муж проскользнул в приемную и украл электронный ключ, который, как он думал, позволит войти в винный погреб, но он ошибся. Находясь за пределами винного погреба, Димитру позвонил своей напарнице и сказал ей еще раз отвлечь работника, заказав еще и десерт.

"Обвиняемый вернулся на ресепшн и взял из ящика мастер-ключ № 27, которым открыл винный погреб, откуда забрал 45 бутылок вина", — сообщили в суде.

[ + – ] Полиция задержала пару на границе между Хорватией и Черногорией Фото: Getty Images

Несмотря на то, что правоохранительные органы оперативно начали расследование преступления, на выявление личностей виновных потребовалось несколько месяцев. Была получена информация о том, что Димитру является гражданином Румынии и Нидерландов и ранее был арестован в Мадриде за кражу дорогого вина в магазинах для гурманов.

В январе этого года пара снова появилась в Румынии, где мужчина сменил паспорт, после чего они снова скрылись. Их удача закончилась 19 июля, когда правоохранительные органы задержали их на границе между Хорватией и Черногорией, когда они пытались пересечь ее.

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