В Чехии украли жеребца Кадырова стоимостью более чем полмиллиона гривен, — СМИ (видео)

Чешская республика заморозила имущество главы Чечни, в том числе несколько лошадей, на основании международных санкций. Неизвестный злоумышленник похитил породистого коня, стоимость которого составляет почти 400 тысяч крон (667 тысяч гривен).

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Из конюшни Darhorse в селе Крабчице близ Руднице-над-Лабем была украдена лошадь, принадлежащая, по некоторым данным, чеченскому лидеру Рамзану Кадырову. Об этом сообщает чешский сайт jezdci.cz.

Пресс-секретарь полиции предполагает, что неизвестный преступник украл чистокровного английского жеребца из конюшни в Крабчицах, сняв крепежную цепь с карабином с раздвижной двери в помещении для содержания лошадей. У 16-летнего гнедого жеребца на лбу белое пятно неправильной формы в виде звезды, а часть правой задней ноги ниже бедра также белого цвета. Стоимость животного оценивается почти в 400 тысяч чешских крон (667 тысяч гривен).

"Кража лошади, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта 2023 года. Вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и забрал племенного жеребца", — добавила представитель полиции Павла Кофрова.

[ + – ] Зазу является частью имущества, которое 9 лет назад было санкционировано ЕС Фото: Darhorse

Жеребец по кличке Зазу вместе с другими лошадьми является частью имущества, замороженного Чешской Республикой в рамках международных санкций против лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Рожденный в немецкой конюшне Fährhof чистокровный жеребец выступал в восьми странах на двух разных континентах. Кадыров купил его весной 2012 года у немецкой конюшни WH Sport International с целью добиться успеха в самой богатой на тот момент скачке в мире — Кубке мира в Дубае, где Зазу финишировал пятым.

В общей сложности жеребец провел 36 скачек, выиграл девять раз и заработал более 1,2 миллиона евро.

[ + – ] Чистокровный жеребец выступал в восьми странах на двух разных континентах

Ранее Фокус писал, что дикая лошадь в прыжке разбила лобовое стекло Toyota Camry. Попытка перепрыгнуть автомобиль оказалась неудачной и животное задело копытами лобовое стекло. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге запряженная лошадьми карета наехала на толпу. Неизвестный мужчина решил оседлать одну из лошадей на Дворцовой площади. Испуганное животное попыталось избавиться от горе-наездника, потащив за собой карету в толпу.