У Чехії вкрали жеребця Кадирова вартістю понад пів мільйона гривень, — ЗМІ (відео)

Чеська республіка заморозила майно голови Чечні, зокрема кілька коней, виходячи з міжнародних санкцій. Невідомий зловмисник викрав породистого коня, вартість якого становить майже 400 тисяч крон (667 тисяч гривень).

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Зі стайні Darhorse в селі Крабчиці поблизу Роудниці-над-Лабем був викрадений кінь, що належить, за деякими даними, чеченському лідеру Рамзану Кадирову. Про це повідомляє чеський сайт jazdci.cz.

Прессекретарка поліції припускає, що невідомий злочинець вкрав чистокровного англійського жеребця зі стайні в Крабчицях, знявши кріпильний ланцюг із карабіном із розсувних дверей у приміщенні для утримання коней. У 16-річного гнідого коня на лобі біла пляма неправильної форми у вигляді зірки, а частина правої задньої ноги нижче за стегно також білого кольору. Вартість тварини оцінюється майже в 400 тисяч чеських крон (667 тисяч гривень).

"Крадіжка коня, ймовірно, сталася в ніч із 3 на 4 березня 2023 року. Злодій зняв із розсувних дверей ланцюг із карабіном і забрав племінного жеребця", — додала представниця поліції Павла Кофрова.

[ + – ] Зазу є частиною майна, яке 9 років тому було санкціоноване ЄС Фото: Darhorse

Жеребець на прізвисько Зазу разом із іншими кіньми є частиною майна, замороженого Чеською Республікою в межах міжнародних санкцій проти лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Народжений у німецькій стайні Fährhof чистокровний жеребець виступав у восьми країнах на двох різних континентах. Кадиров купив його навесні 2012 року в німецької стайні WH Sport International із метою досягти успіху в найбагатших на той момент перегонах у світі — Кубку світу в Дубаї, де Зазу фінішував п'ятим.

Загалом жеребець провів 36 перегонів, виграв дев'ять разів і заробив понад 1,2 мільйона євро.

[ + – ] Чистокровний жеребець виступав у восьми країнах на двох різних континентах

Раніше Фокус писав, що дикий кінь у стрибку розбив лобове скло Toyota Camry. Спроба перестрибнути автомобіль виявилася невдалою, і тварина зачепила копитами лобове скло. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що в Санкт-Петербурзі запряжена кіньми карета наїхала на натовп. Невідомий чоловік вирішив осідлати одного з коней на Палацевій площі. Злякана тварина спробувала позбавитися горе-наїзника, потягнувши за собою карету в натовп.