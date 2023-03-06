Дикий кінь у стрибку розбив лобове скло Toyota Camry: курйозне відео

Спроба перестрибнути автомобіль виявилася невдалою і кінь зачепив копитами лобове скло. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

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В інтернеті показали відео, як дикий кінь розбив лобове скло Toyota Camry, намагаючись перестрибнути автомобіль. Ролик опублікували на форумі Reddit.

У короткому відео показано, як два диких мустанги підбігають до седана Toyota Camry, що стоїть. Одна з них пробігає повз, а друга вирішила перестрибнути авто.

Спроба перестрибнути автомобіль виявилася невдалою і кінь зачепив копитами лобове скло. Після цього перелякана тварина втекла далі. Чому вони опинилися тут — невідомо.

Судячи з усього, кінь не травмувався. Люди, які були всередині Toyota Camry, також не постраждали.

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Багато людей пожартували про те, що подібний випадок буде важко описати страховій агенції. На щастя, цей відеозапис може допомогти у відшкодуванні компенсації за ремонт автомобіля.

Раніше Фокус розповів, що серійну версію електричного пікапа Tesla Cybertruck помітили під час заходу в Пало-Альто, де він важко подолав дорожній бордюр.

Також ми повідомляли, що на Філіппінах суперкар Nissan GT-R втопили у морі на рівному місці.