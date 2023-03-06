Дикий кінь у стрибку розбив лобове скло Toyota Camry: курйозне відео
Спроба перестрибнути автомобіль виявилася невдалою і кінь зачепив копитами лобове скло. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
В інтернеті показали відео, як дикий кінь розбив лобове скло Toyota Camry, намагаючись перестрибнути автомобіль. Ролик опублікували на форумі Reddit.
У короткому відео показано, як два диких мустанги підбігають до седана Toyota Camry, що стоїть. Одна з них пробігає повз, а друга вирішила перестрибнути авто.
Спроба перестрибнути автомобіль виявилася невдалою і кінь зачепив копитами лобове скло. Після цього перелякана тварина втекла далі. Чому вони опинилися тут — невідомо.
Судячи з усього, кінь не травмувався. Люди, які були всередині Toyota Camry, також не постраждали.Важливо
Багато людей пожартували про те, що подібний випадок буде важко описати страховій агенції. На щастя, цей відеозапис може допомогти у відшкодуванні компенсації за ремонт автомобіля.
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