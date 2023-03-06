Дикая лошадь в прыжке разбила лобовое стекло Toyota Camry: курьезное видео

Попытка перепрыгнуть автомобиль оказалась неудачной и лошадь задела копытами лобовое стекло. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.

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В интернете показали видео, как дикая лошадь разбила лобовое стекло Toyota Camry, пытаясь перепрыгнуть автомобиль. Ролик опубликовали на форуме Reddit.

В коротком видео показано, как два диких мустанга подбегают к стоящему седану Toyota Camry. Одна из них пробегает мимо, а вторая — решила перепрыгнуть авто.

Попытка перепрыгнуть автомобиль оказалась неудачной и лошадь задела копытами лобовое стекло. После этого испуганное животное убежало дальше. Почему они оказались в этом месте — неизвестно.

Судя по всему, лошадь не травмировалась. Люди, которые находились внутри Toyota Camry, также не пострадали.

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