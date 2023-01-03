Постраждали двоє дітей: у Санкт-Петербурзі запряжена кіньми карета наїхала на натовп (відео)

Невідомий чоловік вирішив осідлати одного з коней на Палацевій площі. Злякана тварина спробувала позбавитися горе-наїзника, потягнувши за собою карету в натовп.

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Увечері 2 січня на Палацовій площі в Санкт-Петербурзі невідомий чоловік вирішив осідлати одного з коней, запряжених у прогулянкову карету. Злякана тварина кинулась убік, врізавшись у натовп. Про це повідомляє агентство "РИА Новости" з посиланням на адміністрацію Центрального району російського міста.

Як уточнюється, кінь відразу ж скинув горе-наїзника і потяг на перехожих карету.

Внаслідок події постраждали троє людей, у тому числі двоє дітей. Про їхній стан поки що нічого не відомо.

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як чоловік намагається видертися на коня, після чого тварина вискакує на натовп.

Як пише видання "Фонтанка", після появи відео поліція Санкт-Петербурга почала посилено шукати чоловіка, який спричинив інцидент.

Слідчий комітет Росії із Санкт-Петербурга проводить дослідчу перевірку у зв'язку з подією, повідомляється в Telegram-каналі відомства.

Нагадаємо, 3 січня в Підмосков'ї електричка зіткнулася з таксі, водій якого спробував перетнути переїзд перед поїздом, що рухається. В результаті загинуло троє людей.

2 січня у штаті Юта в аварії на снігоході загинув американський гонщик Кен Блок. Спортсмен їхав сам на крутому схилі, коли машина перекинулася і впала на нього зверху.