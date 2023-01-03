Пострадали двое детей: в Санкт-Петербурге запряженная лошадьми карета наехала на толпу (видео)

Неизвестный мужчина решил оседлать одну из лошадей на Дворцовой площади. Испуганное животное попыталось избавиться от горе-наездника, потащив за собой карету в толпу.

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Вечером 2 января на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина решил оседлать одну из лошадей, запряженных в прогулочную карету. Испуганное животное ринулось в сторону, врезавшись в толпу. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на администрацию Центрального района российского города.

Как уточняется, лошадь сразу же скинула горе-наездника и потащила на прохожих карету.

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе двое детей. Об их состоянии пока ничего не известно.

Позже в сети появилось видео произошедшего, на котором видно, как мужчина пытается вскарабкаться на лошадь, после чего животные наскакивают на толпу.

Как пишет издание "Фонтанка", после появления видео полиция Санкт-Петербурга начала усиленно искать мужчину, который стал причиной инцидента.

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку в связи с происшествием, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 3 января в Подмосковье электричка столкнулась с такси, водитель которого попытался пересечь переезд перед движущимся поездом. В результате погибло три человека.

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