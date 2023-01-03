В Подмосковье электричка врезалась в такси, погибло два человека (фото, видео)
По словам очевидцев, автомобиль пытался успеть проехать переезд перед электропоездом. Пассажиры такси в результате происшествия скончались.
Во вторник, 3 января, на переезде между станциями "Ивантеевка" и "Детская" в Подмосковье электричка столкнулась с такси. В результате погибли два пассажира автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам очевидцев, водитель такси хотел проехать переезд перед поездом, но не успел. В результате произошло столкновение, и машину затащило под поезд.
Информации о пострадавших пассажирах электрички пока нет.
В настоящее время уточняются подробности происшествия. На месте инцидента работают экстренные службы.
Движение на участке железной дороги приостановлено.
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