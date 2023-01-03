В Подмосковье электричка врезалась в такси, погибло два человека (фото, видео)

По словам очевидцев, автомобиль пытался успеть проехать переезд перед электропоездом. Пассажиры такси в результате происшествия скончались.

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Во вторник, 3 января, на переезде между станциями "Ивантеевка" и "Детская" в Подмосковье электричка столкнулась с такси. В результате погибли два пассажира автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, водитель такси хотел проехать переезд перед поездом, но не успел. В результате произошло столкновение, и машину затащило под поезд.

Информации о пострадавших пассажирах электрички пока нет.

В настоящее время уточняются подробности происшествия. На месте инцидента работают экстренные службы.

Движение на участке железной дороги приостановлено.

Напомним, 2 января самолет Air Astana попал в зону сильной турбулентности. В результате семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

23 декабря в Москве на территории воинской части вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Пожарные сообщали, что огонь охватил гаражные боксы.