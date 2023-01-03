У Підмосков'ї електричка врізалася в таксі, загинуло двоє людей (фото, відео)

За словами очевидців, автомобіль намагався встигнути переїхати перед електропоїздом. Пасажири таксі внаслідок пригоди померли.

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У вівторок, 3 січня, на переїзді між станціями "Івантіївка" та "Дитяча" у Підмосков'ї електричка зіткнулася з таксі. В результаті загинули два пасажири автомобіля. Про це повідомляє РЕН-ТВ.

За словами очевидців, водій таксі хотів переїхати перед поїздом, але не встиг. В результаті сталося зіткнення, і машину затягло під потяг.

Інформації про постраждалих пасажирів електрички наразі немає.

Нині уточнюються подробиці події. На місці інциденту працюють екстрені служби.

Рух на ділянці залізниці припинено.

Нагадаємо, 2 січня літак Air Astana потрапив у зону сильної турбулентності. В результаті семеро пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.

23 грудня в Москві на території військової частини спалахнула масштабна пожежа. Площа загоряння становила близько 200 квадратних метрів. Пожежники повідомляли, що вогонь охопив гаражні бокси.