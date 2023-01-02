Травми в семи осіб: літак Air Astana потрапив у зону сильної турбулентності

Пасажири зазнали поранень під час авіарейсу з Ташкента в Алмати. Авіакомпанія пообіцяла надати постраждалим усю необхідну допомогу.

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Літак авіакомпанії Air Astana, який виконував 2 січня рейс KC 128 із Ташкента в Алмати, потрапив у зону сильної турбулентності. У результаті семеро пасажирів отримали травми різного ступеня важкості. Про це розповіла пресслужба перевізника.

В офіційному пресрелізі уточнюється, що борт вилетів о 14:35 за місцевим часом. Під час польоту авіалайнер зненацька потрапив у зону сильної турбулентності.

"За попередньою інформацією, семеро пасажирів отримали різні травми", — повідомив авіаперевізник.

Екіпаж рейсу надав пораненим долікарську допомогу.

У місто призначення літак прибув о 16:45. Пілоти заздалегідь поінформували диспетчерів про те, що сталося, тому в аеропорту постраждалих зустріли машини швидкої допомоги.

Компанія вибачилася за те, що трапилося, і пообіцяла, що надасть постраждалим пасажирам усю необхідну допомогу.

Уповноважені органи розслідують інцидент.

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, в австралійському штаті Квінсленд біля популярного тематичного парку Seaworld над пляжем Gold Coast зіткнулися два вертольоти. Внаслідок аварії загинули четверо людей, ще 13 поранено.

6 листопада в Танзанії в озеро Вікторія впав пасажирський літак. Там вдалося врятувати 26 пасажирів, 24 з них вижили. 19 людей загинуло.