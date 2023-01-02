В Австралії над пляжем зіткнулося два вертольоти, загинуло четверо людей (відео)

Аварія сталася біля тематичного парку у штаті Квінсленд. Гелікоптери пропонували відпочиваючим оглядові екскурсії над акваторією.

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Сьогодні, 2 січня, в австралійському штаті Квінсленд біля популярного тематичного парку Seaworld над пляжем Gold Coast зіткнулися два вертольоти. Внаслідок аварії загинуло четверо людей, ще 13 поранено. Про це пише видання Sky News.

Як уточнюється, один з вертольотів після зіткнення зміг успішно приземлитися на піщану мілину, пасажири, які були на борту, при цьому не постраждали. Проте троє пасажирів іншого вертольота загинули в результаті зіткнення, ще двоє перебувають у критичному стані.

Місцеве видання Gold Coast Bulletin пізніше написало, що за уточненою інформацією, загинуло чотири особи — три пасажири та пілот.

[ + – ] Австралійські рятувальники біля вертольота, що впав на пляж.

Як повідомляє місцева служба швидкої допомоги, усього внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 13 людей.

Інцидент стався вдень о 14:00 за австралійським часом, тому в парку було багато людей, у тому числі сімей з дітьми.

Одна з жінок, яка знаходилася в цей час на пляжі, розповіла, що аварія сталася, коли один гелікоптер злітав, а другий саме заходив на посадку.

Австралійське бюро безпеки транспорту, у свою чергу, поінформувало, що гелікоптери належать компанії Sea World Helicopters, яка пропонує прогулянкові повітряні екскурсії.

Наразі з'ясовуються причини та обставини того, що сталося. Австралійська поліція розпочала розслідування.

Прем'єр штату Квінсленд Анастасія Палащук назвала аварію "неймовірною трагедією".

"Мої глибокі співчуття кожній із сімей та всім, хто постраждав внаслідок цієї жахливої аварії", — прокоментувала політик.

Нагадаємо, у листопаді в Танзанії в озеро Вікторія впав пасажирський літак. Там вдалося врятувати 26 пасажирів.