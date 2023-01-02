В Австралии над пляжем столкнулось два вертолета, погибло четыре человека (видео)

Авария произошла возле тематического парка в штате Квинсленд. Вертолеты предлагали отдыхающим обзорные экскурсии над акваторией.

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Сегодня, 2 января, в австралийском штате Квинсленд возле популярного тематического парка Seaworld над пляжем Gold Coast столкнулись два вертолета. В результате аварии погибло четыре человека, еще 13 ранены. Об этом пишет издание Sky News.

Как уточняется, один из вертолетов после столкновения смог успешно приземлиться на песчаную отмель, находившиеся на борту при этом не пострадали. Однако трое пассажиров другого вертолета погибли в результате крушения, еще двое находятся в критическом состоянии.

Местное издание Gold Coast Bulletin позже написало, что по уточненной информации, погибло четыре человека — три пассажира и пилот.

[ + – ] Австралийские спасатели возле рухнувшего на пляж вертолета

Как сообщает местная служба скорой помощи, всего в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 человек.

Инцидент произошел днем, в 14:00 по австралийскому времени, поэтому в парке как раз было много людей, в том числе семей с детьми.

Одна из женщин, находившаяся в это время на пляже, рассказала, что авария случилась, когда один вертолет взлетал, а второй — как раз заходил на посадку.

Австралийское бюро безопасности транспорта, в свою очередь, проинформировало, что вертолеты принадлежат компании Sea World Helicopters, которая предлагает прогулочные воздушные экскурсии.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Австралийская полиция начала расследование.

Премьер штата Квинсленд Анастасия Палащук назвала аварию "немыслимой трагедией".

"Мои глубочайшие соболезнования каждой из семей и всем, кто пострадал в результате этой ужасной аварии", — прокомментировала политик.

Напомним, в ноябре в Танзании в озеро Виктория упал пассажирский самолет. Там удалось спасти 26 пассажиров.