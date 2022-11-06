В Танзании в озеро Виктория упал пассажирский самолет, спасли 26 человек (фото, видео)

На борту авиалайнера находилось 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Спасательные работы продолжаются.

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В воскресенье, 6 ноября, в Танзании в озеро Виктория упал пассажирский самолет ATR 42-500 крупнейшей в стране частной авиакомпании Precision Air. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как уточняется, авиалайнер, вылетевший из города Дар-эс-Салам, пытался приземлиться в аэропорту города Букоба на западной побережье озера Виктория несмотря на штормовую погоду и сильный дождь.

[ + – ] На борту упавшего самолета находилось 39 пассажиров

На место происшествия была направлена спасательная бригада.

Как пишет местный телеканал Tanzania Business Insight, на борту самолета находилось 43 человека –– 39 пассажиров и четыре члена экипажа.

В настоящее время удалось спасти 26 человек.

Сейчас пилоты внутри затонувшего самолета находятся на связи со спасателями.

О погибших из-за крушения самолета в настоящее время не сообщается.

Как подчеркивают местные журналисты, авиалайнером управлял Бурухани Рубага –– опытный пилот с почти 20-летним стажем работы в компании.

[ + – ] Пилот Бурухани Рубага 20 лет работает в компании Precision Air

48-местному самолету ATR42-500 на момент полета исполнилось 12 лет.

[ + – ] Precision Air – крупнейшая частная авиакомпания Танзании

Напомним, у берегов Коста-Рики разбился самолет 53-летнего немецкого миллионера и основателя крупнейшей в Германии сети фитнес-клубов McFit Райнера Шаллера. Бизнесмен летел вместе со своей девушкой Кристианой Шикорски и их двумя детьми Ааром и Финьей.

Ранее Фокус писал о том, что в США разбился истребитель пятого поколения F-35 стоимостью $79 млн. Пилот смог катапультироваться.