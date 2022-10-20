В США разбился истребитель пятого поколения F-35, пилот катапультировался

Самолет стоимостью $79 млн потерпел крушение на авиабазе Хилл в американском штате Юта. Причины аварии пока неизвестны.

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На авиабазе Хилл в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35 A Lightning II. Об этом в Twitter сообщило 388-е авиационное крыло ВВС США.

Как уточняется, самолет разбился вечером 19 октября на северном конце взлетно-посадочной полосы авиабазы недалеко от столицы штата Солт-Лейк-Сити.

Пилот успел катапультироваться из кабины и чувствует себя хорошо. Его доставили в местный медицинский центр для наблюдения.

На место происшествия сразу после инцидента выехали спасательные команды.

Причина крушения пока неизвестна, ее будут расследовать, уточняется в сообщении.

Авиакомандование обратилось к местным жителям, которые могли стать свидетелями авиакатастрофы, сообщить на базу о любых подробностях происшествия.

Сколько стоит истребитель F-35?

F-35 Lightning II –– малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin в трех вариантах:

F-35A (который и разбился на авиабазе Хилл) является наземным истребителем для ВВС;

F-35B –– это истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой;

F-35C –– палубный истребитель для ВМС.

Первый самолет F-35A в 2007 году стоил $221 млн.

В настоящее время, по информации агентства Reuters, цена одного истребителя составляет $79 млн.

В июле этого года Минобороны США завершил переговоры с Lockheed Martin и заключил договор о поставке 375 истребителей F-35 для американских ВВС. Источники агентства Reuters рассказали, что самолеты будут поставлены в течение трех лет. Сумма сделки оценивается в $30 млрд.

Напомним, в сентябре в США провели первый успешный пуск смарт-бомбы StormBreaker из истребителя F-35. Авиабомба за счет систем наведения способна самостоятельно обнаруживать и атаковать цели. Дальность поражения составляет 111 км.