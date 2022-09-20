В США провели первый успешный пуск смарт-бомбы StormBreaker из истребителя F-35 (видео)

Авиабомба за счет разнообразных систем наведения способна самостоятельно обнаруживать и атаковать цели. Дальность поражения бомбы составляет 111 км.

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Военно-морские силы США провели успешные испытательные сбросы авиабомб StormBreaker с истребителя F-35. Об этом сообщает Defense Brief.

С истребителя F-35B совершили два успешных сброса "умной" бомбы StormBreaker. Испытания знаменуют собой самое короткое время от разработки ракеты до момента ее сброса с истребителя 5 поколения. Также сообщается, что было сброшено две бомбы с интервалом в тридцать минут. Они обе выполнили требуемые полетные характеристики. Теперь Штаты могут приступить к этапу испытания других возможностей авиабомбы.

"Никакое другое оружие класса "воздух-земля" не может сравниться с StormBreaker в борьбе со сложными целями в сложных условиях, — сказал Пол Ферраро, президент подразделения Air Power компании Raytheon Missiles & Defense.

Также в компании-производителе заявляют, что платформы пятого поколения нуждаются в подобных бомбах, поэтому они как можно скорее завершат процесс всей разработки.

StormBreaker — это умная бомба, которая имеет боеголовку весом в 47 кг, а общий вес составляет 92 килограмма. Благодаря использованию сразу нескольких способов наведения: активной радиолокационной головке самонаведения миллиметрового диапазона, полуактивного лазерного наведения, инфракрасного самонаведения, GPS-инерциального наведения и канала передачи данных, бомба может поражать стационарные цели на дистанции до 111 км. Движущиеся цели бомба может поразить на дистанции до 72 км. При этом наводиться на них она способна в автономном режиме и при любых погодных условиях.

Несмотря на небольшие размеры и небольшую боеголовку, сочетание кумулятивной струи, эффектов осколочного и фугасного заряда, она способна уничтожать танки. Этому также поспособствует смарт-взрыватель замедленного действия.

Напомним, в ноябре 2021 бомбы StormBreaker впервые сбросили с истребителя F-15E. Они успешно поразили все цели.

О планах вооружить F-35 умной авиабомбой StormBreaker стало известно в ноябре 2021 года.