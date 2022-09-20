У США провели перший успішний пуск смарт-бомби StormBreaker із винищувача F-35 (відео)

Авіабомба за рахунок різноманітних систем наведення здатна самостійно виявляти й атакувати цілі. Дальність ураження бомби становить 111 км.

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Військово-морські сили США провели успішні випробувальні скидання авіабомб StormBreaker із винищувача F-35. Про це повідомляє Defense Brief.

Із винищувача F-35B здійснили два успішні скидання "розумної" бомби StormBreaker. Випробування знаменують собою короткий час від розробки ракети до моменту її скидання з винищувача 5 покоління. Також повідомляється, що скинули дві бомби з інтервалом тридцять хвилин. Вони обидві виконали необхідні польотні характеристики. Тепер Штати можуть розпочати етап випробування інших можливостей авіабомби.

"Жодна інша зброя класу "повітря-земля" не може зрівнятися з StormBreaker у боротьбі зі складними цілями в складних умовах", — сказав Пол Ферраро, президент підрозділу Air Power компанії Raytheon Missiles & Defense.

Також у компанії-виробнику заявляють, що платформи п'ятого покоління потребують подібних бомб, тому вони якнайшвидше завершать процес усієї розробки.

StormBreaker — це розумна бомба, яка має боєголовку вагою 47 кг, а загальна вага складає 92 кілограми. Завдяки використанню відразу кількох способів наведення: активної радіолокаційної головки самонаведення міліметрового діапазону, напівактивного лазерного наведення, інфрачервоного самонаведення, GPS-інерціального наведення та каналу передачі даних — бомба може вражати стаціонарні цілі на дистанції до 111 км. Рухомі цілі бомба може вразити на дистанції до 72 км. При цьому наводитися на них вона здатна в автономному режимі та за будь-яких погодних умов.

Незважаючи на невеликі розміри та невелику боєголовку, поєднання кумулятивного струменя, ефектів осколкового та фугасного заряду, вона здатна знищувати танки. Цьому також сприятиме смарт-підривник уповільненої дії.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року бомби StormBreaker уперше скинули з винищувача F-15E. Вони успішно вразили всі цілі.

Про плани озброїти F-35 розумною авіабомбою StormBreaker стало відомо в листопаді 2021 року.