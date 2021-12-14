У США вперше застосували "розумну" авіабомбу StormBreaker

Нова авіабомба здатна змінювати ціль прямо в польоті, а завдяки вантажопідйомності винищувача F-15E він здатний нести одночасно до 28 бомб.

ВПС США випробували нову бомбу малого діаметра GBU-53 StormBreaker під час навчальних польотів у штаті Юта 2 листопада. Про це повідомляє Defense Brief.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

391-а винищувальна ескадрилья ВПС США стала першим оперативним підрозділом, який випробував бомби. Для випробувань залучили чотири винищувачі F-15E. Вони уразили чотири цілі бомбами StormBreaker, незважаючи на те, що цілі були рухливими, а боєприпас новим.

Однією з головних рис снаряда, за словами капітана Кайла Голіфілда з 391 ескадрильї, є зміна цілі бомби під час її польоту. Наведення відбувається за рахунок напівактивного лазерного наведення, радіолокаційного самонаведення та інфрачервоного наведення. Це дозволяє уражати цілі на відстані до 110 км для статичних цілей і до 72 км для рухомих.

Через невеликий розмір цих нових боєприпасів винищувач F-15E Strike Eagle може нести до 28 GBU-53/B. Можливість нести більше боєприпасів має вирішальне значення у ситуаціях, коли існує велика кількість наземних цілей, що потребують високого рівня точності.

Надалі планується інтеграція боєприпасу на F-35 та інші винищувачі, які перебувають на озброєнні армії США.

Нагадаємо, у США випробували двотонну авіабомбу для знищення бункерів GBU-72. Також у Штатах проводять випробування протикорабельних авіабомб, які можна буде скидати з винищувачів.