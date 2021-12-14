В США впервые применили "умную" авиабомбу StormBreaker

Новая авиабомба способна менять цель прямо в полете, а благодаря грузоподъемности истребителя F-15E, он способен нести одновременно до 28 бомб.

ВВС США испытали новую бомбу малого диаметра GBU-53 StormBreaker во время учебных полетов на штате Юта 2 ноября. Об этом сообщает Defense Brief.

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391-я истребительная эскадрилья ВВС США стала первым оперативным подразделением, испытавших бомбу. Для испытаний привлекли четыре истребителя F-15E. Они поразили четыре цели бомбами StormBreaker несмотря на то, что цели были подвижными, а боеприпас новым.

Одной из главной особенностью снаряда, по словам капитана Кайла Холифилда из 391 эскадрильи, является смена цели бомбы во время ее полета. Наведение происходит за счет полуактивного лазерного наведения, радиолокационного самонаведения и инфракрасного наведения. Это позволяет поражать цели на дистанции до 110 км для статичных целей и до 72 км для движущихся.

Из-за небольшого размера этих новых боеприпасов истребитель F-15E Strike Eagle может нести до 28 GBU-53/B. Возможность нести больше боеприпасов имеет решающее значение в ситуациях, когда существует большое количество наземных целей, требующих высокого уровня точности.

В дальнейшем планируется интеграция боеприпаса на F-35 и другие истребители, состоящие на вооружении армии США.

Напомним, в США испытали двухтонную авиабомбу для уничтожения бункеров GBU-72. Также в Штатах проводят испытания противокорабельных авиабомб, которые можно будет сбрасывать с истребителей.