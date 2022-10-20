У США розбився винищувач п'ятого покоління F-35, пілот катапультувався

Літак вартістю $79 млн зазнав катастрофи на авіабазі Хілл в американському штаті Юта. Причини аварії наразі невідомі.

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На авіабазі Хілл в американському штаті Юта розбився винищувач п'ятого покоління F-35 A Lightning II. Про це у Twitter повідомило 388-е авіаційне крило ВПС США.

Як уточнюється, літак розбився увечері 19 жовтня на північному кінці злітно-посадкової смуги авіабази поблизу столиці штату Солт-Лейк-Сіті.

Пілот встиг катапультуватися з кабіни та почувається добре. Його доправили до місцевого медичного центру для спостереження.

На місце події одразу після інциденту виїхали рятувальні команди.

Причина аварії наразі невідома, її розслідуватимуть, уточнюється в повідомленні.

Авіакомандування звернулося до місцевих жителів, які могли стати свідками авіакатастрофи, повідомити базу про будь-які подробиці події.

Скільки коштує винищувач F-35?

F-35 Lightning II — малопомітний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin у трьох варіантах:

F-35A (який і розбився на авіабазі Хілл) є наземним винищувачем для ВПС;

F-35B — це винищувач із коротким зльотом і вертикальною посадкою;

F-35C — палубний винищувач для ВМС.

Перший літак F-35A в 2007 році коштував $221 млн.

Наразі, за інформацією агентства Reuters, ціна одного винищувача становить $79 млн.

У липні цього року Міноборони США завершив переговори з Lockheed Martin та уклав договір про постачання 375 винищувачів F-35 для американських ВПС. Джерела агентства Reuters розповіли, що літаки будуть поставлені протягом трьох років. Сума операції оцінюється у $30 млрд.

Нагадаємо, у вересні у США провели перший успішний пуск смарт-бомби StormBreaker із винищувача F-35. Авіабомба за рахунок систем наведення здатна самостійно виявляти та атакувати цілі. Дальність ураження становить 111 км.