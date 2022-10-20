У США розбився винищувач п'ятого покоління F-35, пілот катапультувався
Літак вартістю $79 млн зазнав катастрофи на авіабазі Хілл в американському штаті Юта. Причини аварії наразі невідомі.
На авіабазі Хілл в американському штаті Юта розбився винищувач п'ятого покоління F-35 A Lightning II. Про це у Twitter повідомило 388-е авіаційне крило ВПС США.
Як уточнюється, літак розбився увечері 19 жовтня на північному кінці злітно-посадкової смуги авіабази поблизу столиці штату Солт-Лейк-Сіті.
Пілот встиг катапультуватися з кабіни та почувається добре. Його доправили до місцевого медичного центру для спостереження.
На місце події одразу після інциденту виїхали рятувальні команди.
Причина аварії наразі невідома, її розслідуватимуть, уточнюється в повідомленні.
Авіакомандування звернулося до місцевих жителів, які могли стати свідками авіакатастрофи, повідомити базу про будь-які подробиці події.
Скільки коштує винищувач F-35?
F-35 Lightning II — малопомітний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin у трьох варіантах:
- F-35A (який і розбився на авіабазі Хілл) є наземним винищувачем для ВПС;
- F-35B — це винищувач із коротким зльотом і вертикальною посадкою;
- F-35C — палубний винищувач для ВМС.
Перший літак F-35A в 2007 році коштував $221 млн.
Наразі, за інформацією агентства Reuters, ціна одного винищувача становить $79 млн.
У липні цього року Міноборони США завершив переговори з Lockheed Martin та уклав договір про постачання 375 винищувачів F-35 для американських ВПС. Джерела агентства Reuters розповіли, що літаки будуть поставлені протягом трьох років. Сума операції оцінюється у $30 млрд.
Нагадаємо, у вересні у США провели перший успішний пуск смарт-бомби StormBreaker із винищувача F-35. Авіабомба за рахунок систем наведення здатна самостійно виявляти та атакувати цілі. Дальність ураження становить 111 км.