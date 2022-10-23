У берегов Коста-Рики разбился самолет немецкого миллионера и друга Виталия Кличко, – СМИ

По предварительной информации, на борту находилось пять человек, включая детей. Тела двух погибших уже нашли на месте крушения, их имена не называются.

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У берегов Коста-Рики разбился самолет, на борту которого находился 53-летний немецкий миллионер и основатель крупнейшей в Германии сети фитнес-клубов McFit Райнер Шаллер. Об этом пишет местное издание El Observador.

Шаллер летел вместе со своей девушкой Кристианой Шикорски и их двумя детьми Ааром и Финьей. Кроме них, на борту находился еще человек –– Маркус Куррек.

Как уточняет немецкое издание Bild, небольшой частный самолет Piaggio 180 вылетел из Мексики 21 октября, но у берегов Коста-Рики в Карибском море он исчез с радаров и в 18:00 по местному времени связь с пилотом прервалась.

Поиски пропавших начались вечером в пятницу, но их пришлось остановить из-за наступления ночи и плохой погоды.

El Observador со ссылкой на экспертов пишет, что перед посадкой самолет снижал скорость, но затем начал пикировать, пока не ударился о воду. Падение произошло за считанные секунды.

Пилот с 25-летним стажем Эверардо Кармон рассказал журналистам, что этот тип турбовинтового самолета считается "одним из самых совершенных двигателей в мире".

[ + – ] На месте крушения найдені части самолета

Нашли тела двух погибших

На месте крушения самолета уже нашли тела двух погибших людей –– одного взрослого и одного ребенка. Их имена пока не называют, однако оба они мужского пола.

Также здесь нашли фрагменты, которые, как говорят в Министерстве общественной безопасности Коста-Рики, являются обломками самолета.

[ + – ] На месте крушения пока находит лишь отдельные элементы

Кто такой Райнер Шаллер

В 1996 году Райнер Шаллер основал компанию RSG Group, в которую входит бренд McFit и другие сети фитнес-центров. В европейских странах находится более 250 студий немецкого бизнесмена.

[ + – ] Райнер Шаллер со своей девушкой Кристианой Шикорски

Как ранее писал Фокус, Шаллер –– давний друг братьев Кличко. В марте Шаллер вместе со своим партнером, дизайнером Марселем Пустулом запустили акцию в поддержку Украины. Они начали производство одежды с надписью #WeAreAllUkranians ("Мы все — украинцы"). 100% выручки от продажи специальных худи шли в Фонд Кличко для помощи украинцам.

До этого Владимир Кличко и мэр Киева Виталий Кличко принимали участие в рекламной кампании McFit.

В субботу, 22 октября, в возрасте 78 лет скончался австрийский миллиардер и бизнесмен Дитрих Матешиц. Он был основателем компании по производству энергетических напитков Red Bull, а также команд двух команд "Формулы-1" и владельцем футбольных клубов.

Напомним, в США разбился истребитель пятого поколения F-35, пилот катапультировался. Самолет стоимостью $79 млн потерпел крушение на авиабазе Хилл в американском штате Юта.