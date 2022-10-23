Біля берегів Коста-Ріки розбився літак німецького мільйонера та друга Віталія Кличка, – ЗМІ

За попередньою інформацією, на борту було п'ять осіб, включаючи дітей. Тіла двох загиблих вже знайшли на місці аварії, їхні імена не називаються.

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Біля берегів Коста-Ріки розбився літак, на борту якого був 53-річний німецький мільйонер і засновник найбільшої в Німеччині мережі фітнес-клубів McFit Райнер Шаллер. Про це пише місцеве видання El Observador.

Шаллер летів разом зі своєю дівчиною Крістіаною Шикорські та їх двома дітьми Ааром та Фіньєю. Крім них, на борту знаходилася ще людина — Маркус Куррек.

Як уточнює німецьке видання Bild, невеликий приватний літак Piaggio 180 вилетів із Мексики 21 жовтня, але біля берегів Коста-Ріки в Карибському морі він зник з радарів і о 18:00 за місцевим часом зв'язок із пілотом перервався.

Пошуки зниклих почалися ввечері в п'ятницю, але їх довелося зупинити через настання ночі та погану погоду.

El Observador з посиланням на експертів пише, що перед посадкою літак знижував швидкість, але потім почав пікірувати, доки не вдарився об воду. Падіння сталося за лічені секунди.

Пілот із 25-річним стажем Еверардо Кармон розповів журналістам, що цей тип турбогвинтового літака вважається "одним із найдосконаліших двигунів у світі".

[ + – ] На місці аварії знайдені частини літака

Знайшли тіла двох загиблих

На місці аварії літака вже знайшли тіла двох загиблих людей — одну дорослу та одну дитину. Їхні імена поки не називають, проте обидва вони чоловічої статі.

Також тут знайшли фрагменти, які, як кажуть у Міністерстві громадської безпеки Коста-Ріки, є уламками літака.

[ + – ] На місці аварії поки знаходить лише окремі елементи

Хто такий Райнер Шаллер

У 1996 році Райнер Шаллер заснував компанію RSG Group, до якої входить бренд McFit та інші мережі фітнес-центрів. У європейських країнах перебуває понад 250 студій німецького бізнесмена.

[ + – ] Райнер Шаллер зі своєю дівчиною Крістіаною Шикорські

Як раніше писав Фокус, Шаллер — давній друг братів Кличків. У березні Шаллер разом зі своїм партнером, дизайнером Марселем Пустулом запустили акцію на підтримку України. Вони розпочали виробництво одягу з написом #WeAreAllUkranians ("Ми всі — українці"). 100% виторгу від продажу спеціальних худі йшли до Фонду Кличка для допомоги українцям.

До цього Володимир Кличко та мер Києва Віталій Кличко брали участь у рекламній кампанії McFit.

У суботу, 22 жовтня, у віці 78 років помер австрійський мільярдер та бізнесмен Дітріх Матешиц. Він був засновником компанії з виробництва енергетичних напоїв Red Bull, а також команд двох команд "Формули-1" та власником футбольних клубів.

Нагадаємо, у США розбився винищувач п'ятого покоління F-35, пілот катапультувався. Літак вартістю $79 млн зазнав катастрофи на авіабазі Хілл в американському штаті Юта.