Футболіст ПСЖ Серхіо Рамос розпочав збір коштів для України (фото)

Досвідчений іспанський футболіст продає одяг із українською символікою.

Захисник збірної Іспанії та паризького клубу ПСЖ Серхіо Рамос оголосив про запуск акції підтримки для українського народу. 36-річний футболіст закликає людей купити спеціальне худі, повідомляє видання Sport.ua.

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Іспанський футболіст промотував бренд Marcelo von Berlin, який продаватиме худі з написом #WeAreAllUkranians (Ми всі – Українці).

[ + – ] Серхіо Рамос худі з підтримкою України Фото: Instagram

В описі товару йдеться, що дизайнер цього одягу, Марсель Пустул, виріс у Польщі та не зміг не діяти, коли дізнався про початок війни Росії проти України. Разом зі своїм давнім партнером Райнером Шеллером вони вирішили запустити кампанію для допомоги українцям. Райнер Шеллер — давній друг братів Кличків, тому отримані кошти будуть направлені до благодійного фонду українських боксерів.

"Пустул і Шаллер спільно створили цю унікальну толстовку з капюшоном #WeAreAllUkrainians, щоб зробити звернути увагу на проблеми народу України.

100% виручки від продажу худі підуть до Фонду Кличка для підтримки гуманітарної допомоги, якої потребують українці.

На худі оверсайз зображена рука Володимира Кличка та голуби миру як символ свободи та демократії та голос проти війни, а ззаду — хештег "Ми всі українці" у кольорах українського прапора", — йдеться в релізі.

[ + – ] Серхіо Рамос худі від Марселя Пустула Фото: Instagram

Ціна такого худі становить 100 євро. Зазначимо, що на сторінці Серхіо Рамоса в Instagram 49,6 мільйона підписників, що дозволяє йому проводити широку кампанію проєкту.

Раніше Фокус розповідав, що Володимир Кличко назвав війну Росії проти України найголовнішим боєм свого життя. 45-річний боксер вступив до загону територіальної оборони Києва та залишається в столиці України.