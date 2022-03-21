"Це бій усього мого життя": Володимир Кличко — про війну з Росією

Ексчемпіон світу з боксу захищає Київ у лавах територіальної оборони.

Український боксер Володимир Кличко розповів про своє ставлення до війни Росії проти України. Про це повідомляє інформаційне агентство Yahoo! News.

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За словами 45-річного спортсмена, зараз він відчуває сильні почуття та не має права на поразку.

"Будучи спортсменом, я провів багато боїв. Але зараз я проводжу головний бій у житті. Це бій за мільйони життів кожного з нас", — каже Володимир Кличко.

Володимир Кличко вважає, що мріям президента Російської Федерації Володимира Путіна про відновлення СРСР здійснити не судилося.

"Російський імперіалізм та його лідер президент Путін просто хочуть повернутися в СРСР [Радянський Союз], чого не станеться", — сказав ексчемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Він також вражений єдністю, яку українці демонструють під час воєнної агресії Росії. Зокрема це стосується тих регіонів, де мирні жителі виходять на мітинги проти російських окупантів.

"Я знаходжу це дивним, тому що людського духу, без якоїсь підготовки, домовленостей тощо, його не було. Це просто щось, що об'єднує наші уми, і ми протистоїмо цій агресії та цій війні. Просто дивно спостерігати, наскільки люди можуть бути такими сильними", — сказав Володимир Кличко.

Нагадаємо, що Володимир Кличко раніше заявив, що "немає хороших і поганих росіян": сьогодні вони всі є ворогами України. Він звинуватив громадян Росії у військовій агресії проти України та заявив, що своїми імперськими амбіціями росіяни посіяли ворожнечу між двома народами "на віки".

Наприкінці лютого Володимир Кличко записав відеозвернення до європейських країн, у якому закликав активніше надавати допомогу Україні у протидії російській військовій агресії.