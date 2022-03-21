"Это бой всей моей жизни": Владимир Кличко — о войне с Россией

Экс-чемпион мира по боксу защищает Киев в рядах территориальной обороны.

Украинский боксер Владимир Кличко рассказал о своем отношении к войне России против Украины. Об этом сообщает информационное агентство Yahoo!News.

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По словам 45-летнего спортсмена, сейчас он испытывает сильные чувства и не имеет права на поражение.

"Будучи спортсменом я провел много боев. Но сейчас я провожу главный бой в жизни. Это бой за миллионы жизней каждого из нас", — говорит Владимир Кличко.

Владимир Кличко считает, что мечтам президента Российской Федерации Владимира Путина о восстановлении СССР сбыться не суждено.

"Российский империализм и его лидер президент Путин просто хотят вернуться в СССР [Советский Союз], чего не произойдет", — сказал экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Он также поражен единством, которое украинцы демонстрируют во время военной агрессии России. В частности, это касается тех регионов, где мирные жители выходят на митинги против российских оккупантов.

"Я нахожу это удивительным, потому что человеческого духа, без какой-то подготовки, договоренностей, и тому подобного, его не было. Это просто нечто, что объединяет наши умы, и мы противостоим этой агрессии и этой войне. Просто удивительно наблюдать, насколько люди могут быть такими сильными", — сказал Владимир Кличко.

Напомним, что Владимир Кличко ранее заявил, что "нет хороших и плохих русских": сегодня они все являются врагами Украины. Он обвинил граждан России в военной агрессии против Украины и заявил, что своими имперскими амбициями россияне посеяли вражду между двумя народами "на века".

В конце февраля Владимир Кличко записал видеообращение к европейским странам, в котором призвал активнее оказывать помощь Украине в противодействии российской военной агрессии.