Футболист ПСЖ Серхио Рамос начал сбор средств для Украины (фото)

Опытный испанский футболист продает одежду с украинской символикой.

Защитник сборной Испании и парижского клуба ПСЖ Серхио Рамос объявил о запуске акции поддержки для украинского народа. 36-летний футболист призывает людей купить специальное худи, сообщает издание Sport.ua.

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Испанский футболист промотировал бренд Marcelo von Berlin, который будет продавать худи с надписью #WeAreAllUkranians (Мы все — Украинцы).

[ + – ] Серхио Рамос в худи с поддержкой Украины Фото: Instagram

В описании товара говорится, что дизайнер этой одежды Марсель Пустул вырос в Польше и не смог бездействовать, когда узнал о начале войны России против Украины. Вместе со своим давним партнером Райнером Шеллером они решили запустить кампанию по помощи украинцам. Райнер Шеллер — давний друг братьев Кличко, поэтому вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд украинских боксеров.

"Пустул и Шаллер совместно создали эту уникальную толстовку с капюшоном #WeAreAllUkrainians, чтобы сделать обратить внимание на проблемы народа Украины.

100% выручки от продажи худи пойдут в Фонд Кличко для поддержки нуждающихся украинцев гуманитарной помощью.

На худи оверсайз изображена рука Владимира Кличко и голуби мира, как символ свободы и демократии и голос против войны, а сзади — хэштег "Мы все украинцы" в цветах украинского флага", — говорится в релизе.

[ + – ] Серхио Рамос в худи от Марселя Пустула Фото: Instagram

Стоимость такого худи составляет 100 евро. Отметим, что на странице Серхио Рамоса в Instagram 49,6 миллионов подписчиков, что позволяет ему проводить широкую фандразинговую кампанию.

Ранее Фокус рассказывал, что Владимир Кличко назвал войну России против Украины главным боем своей жизни. 45-летний боксер вступил в отряд территориальной обороны Киева и остается в столице Украины.