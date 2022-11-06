У Танзанії в озеро Вікторія впав пасажирський літак, врятували 26 людей (фото, відео)

На борту авіалайнера перебували 39 пасажирів і чотири члени екіпажу. Рятувальні роботи продовжуються.

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У неділю, 6 листопада, в Танзанії в озеро Вікторія впав пасажирський літак ATR 42-500 найбільшої в країні приватної авіакомпанії Precision Air. Про це повідомило агентство Reuters.

Як уточнюється, авіалайнер, що вилетів із міста Дар-ес-Салам, намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба на західному узбережжі озера Вікторія, незважаючи на штормову погоду та сильний дощ.

[ + – ] На борту літака, що впав, знаходилося 39 пасажирів

На місце події було направлено рятувальну бригаду.

Як пише місцевий телеканал Tanzania Business Insight, на борту літака знаходилося 43 людини — 39 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Наразі вдалося врятувати 26 людей.

Наразі пілоти всередині затонулого літака, перебувають на зв'язку з рятувальниками.

Про загиблих через аварію літака нині не повідомляється.

Як підкреслюють місцеві журналісти, авіалайнером керував Бурухані Рубага — досвідчений пілот із майже 20-річним стажем роботи в компанії.

[ + – ] Пілот Бурухані Рубага 20 років працює в компанії Precision Air

48-місному літаку ATR42-500 на момент польоту виповнилося 12 років.

[ + – ] Precision Air — найбільша приватна авіакомпанія Танзанії

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