У Танзанії в озеро Вікторія впав пасажирський літак, врятували 26 людей (фото, відео)
На борту авіалайнера перебували 39 пасажирів і чотири члени екіпажу. Рятувальні роботи продовжуються.
У неділю, 6 листопада, в Танзанії в озеро Вікторія впав пасажирський літак ATR 42-500 найбільшої в країні приватної авіакомпанії Precision Air. Про це повідомило агентство Reuters.
Як уточнюється, авіалайнер, що вилетів із міста Дар-ес-Салам, намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба на західному узбережжі озера Вікторія, незважаючи на штормову погоду та сильний дощ.
На місце події було направлено рятувальну бригаду.
Як пише місцевий телеканал Tanzania Business Insight, на борту літака знаходилося 43 людини — 39 пасажирів і чотири члени екіпажу.
Наразі вдалося врятувати 26 людей.
Наразі пілоти всередині затонулого літака, перебувають на зв'язку з рятувальниками.
Про загиблих через аварію літака нині не повідомляється.
Як підкреслюють місцеві журналісти, авіалайнером керував Бурухані Рубага — досвідчений пілот із майже 20-річним стажем роботи в компанії.
48-місному літаку ATR42-500 на момент польоту виповнилося 12 років.
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