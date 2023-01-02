Травмы у семи человек: самолет Air Astana попал в зону сильной турбулентности

Пассажиры получили ранения во время авиарейса из Ташкента в Алматы. Авиакомпания пообещала оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Related video

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 2 января рейс KC 128 из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности. В результате семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.

В официальном пресс-релизе уточняется, что борт вылетел в 14:35 по местному времени. Во время полета авиалайнер неожиданно попал в зону сильной турбулентности.

"По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы", — сообщил авиаперевозчик.

Экипаж рейса оказал раненым доврачебную помощь.

В город назначения самолет прибыл в 16:45. Пилоты заранее проинформировали диспетчеров о случившемся, поэтому в аэропорту пострадавших встретили машины скорой помощи.

Компания принесла свои извинения за случившееся и пообещала, что окажет пострадавшим пассажирам всю необходимую помощь.

Уполномоченные органы проведут расследование инцидента.

Напомним, сегодня, 2 января, в австралийском штате Квинсленд возле популярного тематического парка Seaworld над пляжем Gold Coast столкнулись два вертолета. В результате аварии погибло четыре человека, еще 13 ранены.

6 ноября в Танзании в озеро Виктория упал пассажирский самолет. Там удалось спасти 26 пассажиров, 24 из них выжило. 19 человек погибло.