У Москві на території військової частини спалахнула масштабна пожежа (відео)

Площа загоряння становила близько 200 квадратних метрів. Пожежники повідомили, що вогонь охопив гаражні бокси.

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У ніч із 22 на 23 грудня у столиці Росії Москві сталася пожежа на території військової частини. Про це повідомило агентство "Москва", посилаючись на джерело в екстрених службах.

Як уточнюється, пожежа розпочалася в одноповерхових гаражних боксах у східній частині російського міста за адресою: вул. 3-я Соколиної гори, буд. 10.

На місце події виїхали пожежні бригади.

У пресслужбі Головного управління МНС Москви поінформували, що заявка про пожежу надійшла на пульт чергового у четвер, 22 грудня, о 23:45.

Інтернет-видання Baza розповіло, що площа пожежі у військовій частині склала близько 200 кв. метрів. До гасіння вогню залучили щонайменше десять пожежних бригад.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Видання News.ru пише, що пожежу вдалося загасити до 3 години ранку за московським часом.

Міноборони Росії подію у військовій частині поки ніяк не коментувало.

Нагадаємо, що великі пожежі у Росії останнім часом трапляються практично щодня. Так, 20 грудня в Чуваській республіці РФ спалахнув газопровід. Причиною займання став витік на магістральному газопроводі.

Напередодні, 19 грудня в Іркутській області РФ стався вибух на Марківському нафтогазовому родовищі, за яким сталася пожежа. За інформацією місцевої влади, пожежа почалася через витік та вибух газу — вогонь поширився на 1 тис. квадратних метрів.