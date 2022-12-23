В Москве на территории воинской части вспыхнул масштабный пожар (видео)

Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Пожарные сообщили, что огонь охватил гаражные боксы.

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В ночь с 22 на 23 декабря в столице России Москве произошел пожар на территории воинской части. Об этом сообщило агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Как уточняется, возгорание началось в одноэтажных гаражных боксах в восточной части российского города по адресу: ул. 3-я Соколиной горы, д. 10.

На место происшествия выехали пожарные бригады.

В пресс-службе Главного управления МЧС Москвы проинформировали, что заявка о пожаре поступила на пульт дежурного в четверг, 22 декабря, в 23.45.

Интернет-издание Baza рассказало, что площадь пожара в воинской части составила около 200 кв. метров. К тушению огня привлекли не менее десяти пожарных расчетов.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Издание News.ru пишет, что пожар удалось потушить к 3 часам утра по московскому времени.

Минобороны России происшествие в воинской части пока никак не комментировало.

Напомним, что крупные пожары в России в последнее время случаются практически ежедневно. Так, 20 декабря в Чувашской республике РФ загорелся газопровод. Причиной возгорания стала утечка на магистральном газопроводе.

Накануне, 19 декабря в Иркутской области РФ произошел взрыв на Марковском нефтегазовом месторождении, за которым последовал пожар. По информации местных властей, пожар начался из-за утечки и взрыва газа — огонь распространился на 1 тыс. квадратных метров.