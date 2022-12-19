"Хлопки" в Иркутской области РФ: на нефтегазовом месторождении вспыхнул пожар (фото, видео)

Взрывы произошли из-за утечки газа и неисправного оборудования. Пострадали 7 человек, двоих в тяжелом состоянии доставили в Братск вертолетом санавиации.

Related video

В Иркутской области России на Марковском нефтегазовом месторождении вечером 19 декабря произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Игорь Кобзев.

По его данным, возгорание случилось на площади около 1 тыс. квадратных метров. По версии местного главка МЧС, загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа.

"По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет", — отметили спасатели.

Пожар на Марковском месторождении начался из-за утечки и взрыва газа — оборудование было неисправно, вахтовиков из ближайших поселков эвакуировали в город, пишет Telegram-канал Mash.

Позже Кобзев добавил, что в результате ЧП пострадали 7 человек, двоих в тяжелом состоянии доставили в Братск вертолетом санавиации.

"Четырех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно. По данным МЧС погибших нет", — заявил он.

Глава поселка Верхнемарково, рядом с которым находится месторождение, Константин Власов заявил о "хлопке" и последующем возгорании.

"На жизнеобеспечение поселка происшествие не повлияло, все системы работают в штатном режиме. На одной из улиц в домах потрескались стекла", — проинформировал чиновник.

К ликвидации огня привлекли 155 пожарных и 37 единиц спецтехники. Потребовалась и помощь медиков — прибыли 4 бригады. Собеседник ТАСС в экстренных службах добавил, что собрали всех медиков поселка для помощи пострадавшим.

Марковское месторождение в Иркутской области: кто его контролирует?

Марковское месторождение открыли в 1962 году, его запасы нефти оценивают в 20 млн тонн. Сейчас оно подконтрольно Иркутской нефтяной компании.

Данная организация — крупнейший производитель углеводородного сырья в России. Она занимается разработкой недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).

Напомним, что накануне случился пожар на нефтезаводе "Ангарской нефтехимической компании" в Иркутской области. Погибли 2 работника предприятия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее сказал, что пожары и взрывы в РФ продолжатся, пока не сгорит Москва.