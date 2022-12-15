Очередной пожар: в российском Ангарске загорелся нефтезавод, есть пострадавшие (видео)

Губернатор Иркутской области сообщил, что два человека погибли в результате пожара. Также российские СМИ сообщили о раненых.

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В российском городе Ангарск Иркутской области произошел большой пожар на нефтезаводе "Ангарской нефтехимической компании". Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев у себя в Telegram.

Он заявил, что площадь возгорания составила около 2500 кв.м. Для тушения пожара задействовали более сотни человек и 25 единиц техники. До начала пожара был зафиксирован взрыв на территории предприятия.

"Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение", — написал он.

Затем он сообщил, что погибли два сотрудника предприятия, еще два – пострадали, получив ранения.

"Сам пожар локализован. По информации МЧС, предварительная причина происшествия — загазованность систем технологической установки", — написал Кобзев.

Затем, ссылаясь на данные от Минздрава РФ, губернатор написал, что 5 человек были отправлены на лечение в связи с пожаром.

Мэр города Сергей Петров российскому ТАСС подтвердил происшествие, а также то, что площадь пожара составила 2500 кв.м.

[ + – ] Пожар в Ангарске

Ранее стало известно, как выглядит московский ТРЦ "Мега Химки" после сильного пожара. Огонь быстро распространился на площади 17 000 кв. м. и полностью охватил один из строительных магазинов, где были банки с краской и аэрозоли. В результате чего прозвучало несколько взрывов.

Также Фокус писал, что Алексей Данилов заявил, что пожары и взрывы в России будут продолжаться, пока не сгорит Москва. По словам секретаря СНБО, инциденты, подобные взрывам на военных аэродромах РФ, будут происходить еженедельно с нарастающей силой.