Чергова пожежа: у російському Ангарську спалахнув нафтозавод, є постраждалі (відео)

Губернатор Іркутської області повідомив, що дві людини загинули внаслідок пожежі. Також російські ЗМІ повідомили про поранених.

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У російському місті Ангарськ Іркутської області сталася велика пожежа на нафтозаводі "Ангарської нафтохімічної компанії". Про це повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у себе в Telegram.

Він заявив, що площа займання становила близько 2500 кв.м. Для гасіння пожежі залучили понад сотню людей та 25 одиниць техніки. До початку пожежі було зафіксовано вибух на території підприємства.

"Обладнання Байкальської геофізичної служби РАН зафіксувало сейсмічну подію, яка за часом збігається з вибухом. Його багато хто прийняв за землетрус", — написав він.

Потім він повідомив, що загинули двоє співробітників підприємства, ще двоє – постраждали, отримавши поранення.

"Саму пожежу локалізовано. За інформацією МНС, попередня причина події — загазованість систем технологічної установки", — написав Кобзєв.

Потім, посилаючись на дані від МОЗ РФ, губернатор написав, що 5 людей було відправлено на лікування через пожежу.

Мер міста Сергій Петров російському ТАСС підтвердив пригоду, а також те, що площа пожежі склала 2500 кв.

[ + – ] Пожера в Ангарську

Раніше стало відомо, як виглядає московський ТРЦ "Мега Хімки" після сильної пожежі. Вогонь швидко поширився площею 17 000 кв. м. і повністю охопив один із будівельних магазинів, де були банки з фарбою та аерозолі. Внаслідок чого пролунало кілька вибухів.

Також Фокус писав, що Олексій Данилов заявив, що пожежі та вибухи в Росії продовжуватимуться, доки не згорить Москва. За словами секретаря РНБО, інциденти, подібні до вибухів на військових аеродромах РФ, відбуватимуться щотижня з наростаючою силою.