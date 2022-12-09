Вигорів ущент: як виглядає московський ТРЦ "Мега Хімки" після сильної пожежі (фото, відео)

Вогонь швидко поширився площею 17 000 кв. м. і повністю охопив один із будівельних магазинів, де були банки з фарбою та аерозолі. Внаслідок чого пролунало кілька вибухів.

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Будівельний магазин OBI у московському торговому центрі "Мега Хімки" згорів дотла внаслідок великої пожежі, яка розпочалася вранці 9 грудня. Про це повідомляє видання News.ru.

Вогонь швидко поширився на площі 17 000 квадратних метрів і повністю охопив один із будівельних магазинів, де були банки з фарбою та аерозолі. Внаслідок чого пролунало кілька вибухів.

Пожежникам вдалося загасити вогонь, але будівля магазину повністю вигоріла. Крім того, 63-річний охоронець Сергій Смуров помер, він не встиг евакуюватись. За інформацією журналістів, він вибіг із будівлі, але потім вирішив повернутися до магазину, де йому на голову впав шматок шиферу.

У слідчому комітеті заявили, що причиною пожежі могли стати зварювальні роботи на даху магазину — одна з іскор могла потрапити на дерев'яне перекриття.

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що збитки від пожежі в "Мега Хімки" оцінюються в 20-30 млрд рублів, це рекорд для такого роду об'єктів. Тим часом у регіоні зафіксовано рекордну концентрацію фенолу в повітрі.

Цього ж дня масштабна пожежа спалахнула в російському Барнаулі. У місті загорівся шинний завод, а для локалізації загоряння було залучено понад 100 рятувальників та спеціальний пожежний потяг.

Раніше, 10 вересня стало відомо, що в РФ люди масово грабували магазини ТРЦ в Уфі, де почалася сильна пожежа. Росіяни вирішили скористатися моментом, щоб украсти телефони, косметику та інші товари з магазинів.