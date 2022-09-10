Поки не згоріло: у РФ люди масово грабували магазини ТРЦ, в якому почалася велика пожежа (відео)
Місцеві ЗМІ пишуть, що росіяни вирішили скористатися моментом, щоб украсти телефони, косметику та інші товари з магазинів.
Увечері 9 вересня у російському місті Уфа сталася пожежа. Зайнявся торговий центр під назвою "Меркурій", про що повідомив російський телеграм-канал Mush.
Повідомляється, що пожежа почалася близько восьмої вечора. Причиною стало коротке замикання.
"Полум'я дуже швидко розрослося на 1500 квадратів і перекинулося на паркування. Люди масово вибігали надвір, продавці рятували товар прямо з вогню", — сказано в повідомленні.
Проте винести товари із торговельного центру вирішили не лише продавці, а й відвідувачі. Так, у мережі почали з'являтися відео з мародерами, які вирішили пограбувати магазини. Очевидці все зняли на камери, погрожуючи, що передадуть відео в поліцію.
Що стосується пожежі, то для її гасіння довелося залучити, як повідомляється, 78 осіб та 28 одиниць техніки.
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