Поки не згоріло: у РФ люди масово грабували магазини ТРЦ, в якому почалася велика пожежа (відео)

Місцеві ЗМІ пишуть, що росіяни вирішили скористатися моментом, щоб украсти телефони, косметику та інші товари з магазинів.

Увечері 9 вересня у російському місті Уфа сталася пожежа. Зайнявся торговий центр під назвою "Меркурій", про що повідомив російський телеграм-канал Mush.

Повідомляється, що пожежа почалася близько восьмої вечора. Причиною стало коротке замикання.

"Полум'я дуже швидко розрослося на 1500 квадратів і перекинулося на паркування. Люди масово вибігали надвір, продавці рятували товар прямо з вогню", — сказано в повідомленні.

Проте винести товари із торговельного центру вирішили не лише продавці, а й відвідувачі. Так, у мережі почали з'являтися відео з мародерами, які вирішили пограбувати магазини. Очевидці все зняли на камери, погрожуючи, що передадуть відео в поліцію.

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Що стосується пожежі, то для її гасіння довелося залучити, як повідомляється, 78 осіб та 28 одиниць техніки.

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Ще нагадаємо, що нещодавно ЗС РФ ударили по Криворізькому району крилатою ракетою X-59. За інформацією військових, сьогодні окупанти вкотре обстріляли територію Дніпропетровської області. Українська система ППО збила ворожу ракету. Проте місцеві жителі пишуть і про інші вибухи.