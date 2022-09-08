ЗС РФ ударили по Криворізькому району крилатою ракетою X-59 (відео)

За інформацією військових, сьогодні окупанти вкотре обстріляли територію Дніпропетровської області. Українська система ППО збила ворожу ракету. Проте місцеві жителі пишуть і про інші вибухи.

Сьогодні, 8 вересня, російські війська завдали удару по Криворізькому району крилатою ракетою X-59 класу. Про це повідомило оперативне угруповання військ "Каховка".

За їхньою інформацією, росіяни атакували Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-земля", випущеною Су-35 з напрямку Азовського моря.

Проте українські сили протиповітряної оборони успішно збили ракету супротивника.

Аналогічне повідомлення в себе в Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

До цього про обстріл росіянами Кривого Рогу у себе в соцмережах також повідомив мер міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях", — звернувся градоначальник до місцевих жителів.

Після його повідомлення у місцевих пабліках опублікували фотографії диму над містом.

Паблік "Дніпро обласний" повідомив, що жителі Кривого Рогу чули два вибухи в місті.

Нагадаємо, 5 вересня Кривий Ріг потрапив під ракетний удар військ РФ. З південного боку міста після атаки російських сил здійнявся густий чорний дим. Також повідомлялося про загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу окупантів.

Раніше ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука говорив, що український уряд може провести обов'язкову евакуацію населення з території Дніпропетровської області та інших регіонів, що знаходяться безпосередньо поблизу лінії фронту.